"Es sind verhältnismäßig kleine Gruppen, die unverhältnismäßig großen Lärm machen", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in seiner Eröffnungsgrede der re:publica 2019. Soziale Medien wie Facebook, Youtube und Instagram müssten endlich Verantwortung für die Demokratie übernehmen. Steinmeiers Worte klingen kämpferisch - aber auch ein wenig hilflos.

Denn die Frage ist: Wieso können so kleine Gruppen eigentlich so viel Krach machen? Den Veranstaltern der Berliner Digitalkonferenz ist die kritische Auseinandersetzung mit den sozialen Medien in diesem Jahr ein großes Anliegen.

Der Berliner Journalist Patrick Stegemann hat neue Strategien von rechtspopulistischen Bewegungen im Internet ausgemacht. "Die Neue Rechte, also in Deutschland unter anderen die Identitäre Bewegung, ist ja immer schon gut vernetzt", sagt Stegemann, der gemeinsam mit seinem Kollegen Sören Musyal für eine Doku jahrelang in rechtsextremen Foren recherchiert hat und rechtspopulistische Profile in sozialen Netzwerken verfolgte. "Neu aber ist", so Stegemann weiter, "dass sie im Internet mittlerweile vom 'Mainstream' nicht mehr klar zu unterscheiden ist."