Bild: dpa/Pedersen

Steinmeier eröffnet re:publica - Nicht bloß vernetzt, sondern auch verbunden sein

06.05.19 | 12:13 Uhr

Netzpolitik, Fake-News, Transparenz im Netz: Das sind einige der Themen, mit denen sich in den kommenden drei Tagen die re:publica in Berlin beschäftigen wird. Bundespräsident Steinmeier mahnte bei der Eröffnung zur Verantwortung in den sozialen Netzwerken.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei politischen Debatten im Netz mehr Vernunft und Zivilität angemahnt. Beides gelte es zu schützen, sagte der Bundespräsident bei der Eröffnung der Digitalmesse re:publica in Berlin. Nutzer müssten dazu bereit sein, mit Argumenten zu überzeugen und sich von besseren Argumenten überzeugen zu lassen. Gleichzeitig müssten sie Wertschätzung und Empathie für das Gegenüber zeigen. Politischer Diskurs im Internet sei zu einem festen Bestandteil unserer Demokratie geworden, sagte der Bundespräsident. Demokratie könne nur gelingen, wenn sie auch digital gelinge: "Wenn uns die Zukunft unserer Demokratie am Herzen liegt, müssen wir uns um die Debattenkultur im Netz kümmern." Die drängendste Aufgabe sei nicht etwa die "Digitalisierung der Demokratie, sondern die Demokratisierung des Digitalen". Bei der Digitalisierung gehe es um Vernetzung, bei der Demokratie um Verbundenheit, sagte Steinmeier. Er wünsche sich mehr Verbundenheit statt bloßer Vernetzung. Steinmeier appellierte in seiner Rede an die Betreiber von Sozialen Netzwerken, mehr Verantwortung zu übernehmen: "Wer mit einer Plattform einen politischen Diskursraum

schafft, der trägt Verantwortung für die Demokratie - ob er das will oder nicht." Das gelte vor allem beim Thema Transparenz, sagte Steinmeier: "Solange die schnelle Lüge und die seriöse Nachricht, der überprüfte Fakt und die bloße Meinung, solange Vernunft und Hetze unterschiedslos nacheinander in Newsfeeds auftauchen, solange haben es Demagogen viel zu einfach."

Debatten auf 27 Bühnen

Bei der dreitägigen re:publica am Gleisdreck-Park geht es in diesem Jahr vor allem um die radikalen Umbrüche im Zuge der Digitalisierung. Insgesamt werden 1.000 Redner auf 27 Bühnen und bei mehr als 600 Veranstaltungen auftreten. Die Beiträge widmen sich zum Beispiel Populismus und Manipulation im Netz, Datensicherheit oder der Bedeutung von Online-Debatten. Im vergangenen Jahr nahmen an der Veranstaltung fast 20.000 Menschen aus 82 Ländern teil.

Auch EU-Kommissarin Vestager wird sprechen

Als Sprecher sind unter anderem EU-Kommissarin Margrethe Vestager, die afrikanische Forscherin Nanjira Sambuli, Taiwans Digitalministerin Audrey Tang oder Künstler Wolfgang Tillmans angekündigt.

Info rbb/Ulrike Runge re:publica 2019 - Das #rbbTalkLab Im #rbbTalkLab diskutieren die re:publica-Teilnehmer mit Expertinnen und Experten über alles, was das Netz, die Medien und die Gesellschaft bewegt. Dazu gibt es Workshops zu aktuellen Fragen der sozialen Welten, unter anderem mit tagesschau.de. Teresa Sickert und Konrad Spremberg führen durch die Themen - täglich im Stundentakt von 10.00 bis 18.30 Uhr in der Main Hall. Alle Talks überträgt rbb|24 mit Untertitelung im Livestream.

Insgesamt umfassen die re:publica und die begleitende Media Convention Berlin (MCB) Hunderte Programmpunkte. Die MCB weise mit dem diesjährigen Motto "Playing for Keeps: Jetzt wirds ernst!" auf die "enormen wirtschaftlichen, regulatorischen und gesellschaftlichen Veränderungen" im Zuge der Digitalisierung hin, hieß es. Ein Novum in diesem Jahr ist die Jugendkonferenz Tincon, die erstmals im Rahmen der re:publica stattfindet. Dort werden unter anderem "Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer und Autorin Sophie Passmann erwartet. Außerdem stellt sich Familienministerin Franziska Giffey (SPD) den Fragen der Jugendlichen.

"Ein Weiterbildungsprogramm für gesellschaftliche Debatten" nennt Mitgründer Markus Beckedahl die re:publica vor deren 13. Ausgabe. Das Themenspektrum ist weit: Debattiert wird auf Europas größter Digitalmesse über Netzpolitik und -aktivismus, digitale Nachhaltigkeit, Fake News und Datenjournalismus, Virtuelle Realitäten und Cyberwar.

Bei der Konferenz stellen männliche und weibliche Gründer, Netzaktivisten, Wissenschaftler, Journalisten, Blogger, YouTuber und Tüfftler ihre Projekte und Ideen zur Diskussion. Neben diesen sogenannten "Speakern" gibt es unterschiedliche Podiumsdiskussionen, Workshops und Aktionen. Eine Übersicht des kompletten Programms findet sich hier [externer Link zur re:publica-Seite].

#rbbTalkLab: das Programm Montag, 6. Mai 10 Uhr ||| Begrüßung & Überblick: Herzlich willkommen im #rbbTalkLab

Moderation: Teresa Sickert & Konrad Spremberg 11 Uhr ||| "News-WG" und "Mädelsabende" Schön und schlau auf Instagram Helene Reiner | BR, Journalistin & Presenterin "News-WG"

Clare Devlin | WDR, Journalistin & Presenterin "Mädelsabende"

12 Uhr ||| Disruption in den Medien

Wie KI und Big Data den Journalismus verändern

Prof. Dr. Martin Emmer | FU Berlin, Kommunikationswissenschaftler

13 Uhr ||| Cyberwar & Peace

Technologien als Gefahr und Chance

Cathleen Berger | Mozilla, Lead, Global Gouvernance and Policy Strategy

Dr. Sandro Geycken | Digital Society Institute Berlin, Cyberwar-Experte 14 Uhr ||| WORKSHOP: Wissen via WhatsApp "Ich Eisner"

Eva Deinert | BR, Projektleiterin und Social-Media-Journalistin

Matthias Leitner | BR, Redakteur und Creative Producer

rbb 15 Uhr ||| Too horrible, didn't read

Was Hass im Netz mit den RedakteurInnen macht Gilda Sahebi | No Hate Speech Movement, Projektleiterin

André Kroll | NDR, Online Journalist 16 Uhr ||| Geschichte darf nicht verloren gehen

ZeitzeugInnen in Augmented Reality

Stefanie Vollmann | WDR, Autorin "Doku & Digital"

17 Uhr ||| Perceptive Media

The Future of Storytelling

Ian Forrester | BBC, Senior "Firestarter" Producer

18 Uhr ||| Tonbank Berlin Podcast Folge 043 live Stefan Meyer | Tonbank Berlin, Podcaster

Stephan Kruse | Tombank Berlin, Podcaster



Zu Gast: Anni Dunkelmann | rbb | Moderatorin



Dienstag, 7. Mai 10 Uhr ||| Begrüßung & Überblick: Herzlich willkommen im #rbbTalkLab!

11 Uhr ||| Wir sind deins

Wie muss die ARD sich online positionieren? Dr. Susanne Pfab | ARD, Generalsekretärin

12 Uhr ||| Darknet-, Investigativ- oder Langzeitrecherche

So entstehen preisgekrönte Storys Julia Friedrichs | WDR, Head-Autorin, "docupy"

Daniel Moßbrucker | Reporter ohne Grenzen, Freier Journalist

13 Uhr ||| Kürzer, knapper, schneller: Wie minimal wollen wir sein?

tl;dr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Patricia Schlesinger | rbb, Intendantin

14 Uhr ||| WORKSHOP: Unbedingt anschauen!



So geht Social Video

Alice Hasters | Freie Journalistin 15 Uhr ||| Pride is OKAY Content für die queere Community

Annika Gerhardt | MDR Sputnik und funk, Moderation "OKAY"

Kai Witvrouwen | MDR Sputnik, Moderator "Sputnik Pride"

16 Uhr ||| Radio ist tot, es lebe das Radio

Über Podcasts und Digitalmarken

Elisabeth Kirchner | rbb, Leiterin Online "Fritz"

Schiwa Schlei | WDR, Programmchefin "Cosmo"

17 Uhr ||| WORKSHOP: "Achtung Baustelle"

Das Community-Management der tagesschau



André Steins | tagesschau, Teamleitung Social Media

18 Uhr ||| Der Tag auf der re:publica



Zu Gast: Jörg Wagner | rbb, Medienmagazin

Mittwoch, 8. Mai 10 Uhr ||| Begrüßung & Überblick: Herzlich willkommen im #rbbTalkLab!

11 Uhr ||| WORKSHOP: Wissen via WhatsApp "Ich Eisner"

Eva Deinert | BR, Projektleiterin und Social-Media-Journalistin

Matthias Leitner | BR, Redakteur und Creative Producer 12 Uhr ||| Snackable around the World

"Weltspiegel" digital

Laura Goudkamp | BR, Team Lead "Weltspiegel" digital

Nils Kopp | BR, Online-Redakteur 13 Uhr ||| DSGVO

Datenschutz versus Datenkapitalismus

Ingo Dachwitz | netzpolitik.org, Medien- und Kommunikationsexperte

14 Uhr ||| Was hat das mit mir zu tun?



Über die Schwierigkeit, Politik im Netz zu erzählen Franziska Kracht | rbb, Social-Media-Redakteurin "ARD-Mittagsmagazin"

Robert Köhler | rbb, Social-Media-Redakteur "ARD-Mittagsmagazin"

15 Uhr ||| VR-Experience



"Unsere Stadt 2049“ Bettina Oberhauser | HR, Projektleiterin "Unsere Stadt 2049"

Susanne Schatzinger | Fraunhofer IAO, Teamleiterin "Smart Urban Environments" 16 Uhr ||| WORKSHOP: Unbedingt anschauen

So geht Social Video

Alice Hasters | Freie Journalistin

17 Uhr ||| Kein UKW Mein "persönliches Radio" Annette Wilson | rbb, Bereichsleiterin "Innovationsprojekte"

Thomas Laufersweiler | ARD, Leiter ARD-Audiothek, ARD-Mediathek und ARD.de

18 Uhr ||| Abschlusstalk



Höhepunkte der re:publica 2019



Alle anzeigen