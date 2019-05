Das klingt wirr? Ist es auch jedes Jahr aufs Neue. Doch mehrere Tausend Teilnehmer wird es wieder in die Station Berlin am Gleisdreieck ziehen, um ein bis drei Tage lang über die digitale Zukunft zu diskutieren. Interessieren Sie sich auch fürs Netz, haben aber Zweifel, ob die re:publica etwas für Sie ist? Anhand von fünf Fakten helfen wir bei der Entscheidungsfindung.

Nach LOL und POP kommt nicht etwa SOS, wie wir im vergangenen Jahr vermutet hatten , sondern: tl;dr (too long; didn't read). Die re:publica-Macher bleiben ihrem Stil der letzten Jahre also insofern treu, lieber kryptisch und mehrdeutig zu bleiben, als mit früheren Oberthemen wie "Leben im Netz" zu langweilig und allgemein zu klingen.

Es stimmt zwar, in der Geschichte der Konferenz stand etwa schon David Hasselhoff auf der Bühne und gab seinen Hit "Looking for Freedom" zum Besten. Auch Auftritte der Whistleblowerin Chelsea Manning oder die überdimensionale Live-Schalte von Jan Böhmermann im vergangenen Jahr sind unter der Kategorie "Main Act" zu verbuchen. Vergleichbarer Andrang wird es in diesem Jahr sicherlich bei re:publica- und Erdboden-Rückkehrer Alexander Gerst geben. Und auch der einst verlorene Sohn Sascha Lobo bemüht sich im dritten Jahr in Folge um re:publica-Konstanz.



Die eigentlichen Stars der Szene sind jedoch andere: Männliche wie weibliche Gründer, Netzaktivisten, Wissenschaftler, Journalisten, Blogger, YouTuber und Tüfftler, die als Redner bei der re:publica auftreten, um ihre Projekte und Ideen zur Diskussion zu stellen. Neben diesen sogenannten "Speakern" gibt es ganz unterschiedliche Podiumsdiskussionen, Workshops und Aktionen. Eine Übersicht des kompletten Programms gibt es hier [externer Link zur re:publica-Seite].