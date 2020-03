Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Praxisärzten weitere Unterstützung aim Kampf gegen das Coronavirus in Aussicht gestellt. In einem Brief an alle niedergelassenen Ärzte schrieb Spahn am Freitag, sie bildeten "den ersten Schutzwall, den unser Gesundheitssystem im Kampf gegen das Virus aufbietet". Zum Schutz des Praxispersonals sollten weitere Lieferungen dringend benötigte Schutzmasken "unmittelbar und in mehreren Tranchen" folgen. Der Auf- und Ausbau zentraler Testambulanzen auf das Coronavirus solle finanziell gefördert werden.



Um Praxisabläufe zu erleichtern, sei außerdem im Blick, Krankschreibungen auch nur nach telefonischer Rücksprache für 14 Tage zu ermöglichen. Kosten für die stark nachgefragte bundesweite Hotline 116.117 der Kassenärzte würden erstattet, versicherte Spahn.