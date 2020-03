Für die Abiturientinnen und Abiturienten müsste in diesem Fall eine Regelung gefunden werden, wie sie dann zumindest ein sogenanntes Anerkennungsabitur bekommen können. Denkbar ist aus Sicht von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), dass bisherige Leistungen in den Abiturfächern an- und hochgerechnet werden. Und das "eventuell mit einer zusätzlichen Gewichtung von Noten aus Prüfungssituationen", so Scheeres. Nötig ist aus ihrer Sicht aber auch eine gerechte Lösung für diejenigen, die bislang durchs Abi zu fallen drohen. Denn die könnten - mit diesem Modus statt guter Abiturprüfungen - ihre Hochschulreife nicht mehr retten, jedenfalls nicht in diesem Schuljahr. Wie so eine Regelung für diese Gruppe aussehen kann, ließ die Senatorin vorerst offen. Ihr Ziel sei aber, dass "auch dieser Weg zum Abitur die individuellen Leistungen der Abiturientinnen und Abiturienten widerspiegeln muss", so Scheeres.

Wann Berlin endgültig über die Abiturprüfungen in diesem Schuljahr entscheidet, ist noch offen. Scheeres will sich zumindest mit jenen Bundesländern abstimmen, in denen auch früh die Sommerferien beginnen und die deshalb auch terminlich besonders unter Druck stehen. Dabei handelt es sich um Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein.



Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) schloss sich am Dienstag der Scheeres-Forderung nach einer bundesweit einheitlichen Regelung an. Das werde Thema bei einer Telefonkonferenz der Kultusministerkonferenz am Mittwoch sein, gab die SPD-Politikerin bekannt. Ernst sagte weiter, eine Umfrage bei den Schulen habe ergeben, dass die Mehrheit der Schulen die ursprünglich geplanten Termine für die Prüfungen nutzen wollten. Das sei auch ihre eigene Position. Die Schüler sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Laufbahn erfolgreich abschließen zu können.



Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien (CDU) hat mitgeteilt, dass sie den Weg des Anerkennungsabiturs in Schleswig-Holstein gehen will. Eine entsprechende Regelung will sie dem Landeskabinett am Mittwoch zum Beschluss vorlegen. Damit würden die regulären Abiprüfungen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr ausfallen.



Sendung: Inforadio, 24.03.2020, 18 Uhr