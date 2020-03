dpa/Annette Riedl Audio: Inforadio | 24.03.2020 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Annette Riedl

Corona-Krise - Berliner CDU fordert Kinder-Notbetreuung am Arbeitsplatz

24.03.20 | 08:57

Die Berliner CDU plädiert dafür, die Kinder-Notbetreuung neu zu organisieren. Die Entscheidung des Senats vom Samstag, den Kreis der Eltern zu vergrößern, die das Angebot in Anspruch nehmen können, sei richtig, sagte der Landesvorsitzende der Partei, Kai Wegner. "Unverständlich ist jedoch, dass der Senat in dieser besonderen Situation die Schulen und Kindertagesstätten wieder mit der organisatorischen Umsetzung allein lässt", kritisierte er am Montag.

Betreuung nach dem Vorbild der Betriebskindergärten

Stattdessen schlug der CDU-Politiker vor, Kinder in Kleingruppen direkt an den Arbeitsplätzen von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen zu betreuen - nach dem Vorbild der Betriebskindergärten. "Es gibt genügend Lehrkräfte und Pädagogen, die diese Kleingruppen betreuen könnten", so Wegner. In den Krankenhäusern, Polizeiwachen und Feuerwehrstationen könnte seiner Ansicht nach sogar eine 24-Stunden-Betreuung für die Kinder organisiert werden. "Die Kinder sollten in festen Kleinstgruppen mit fest zugeordneten Personen betreut werden. So würde das Ansteckungsrisiko noch einmal gesenkt." Das Gebot der Stunde laute schließlich, größere Menschenansammlungen zu verhindern, auch bei der Notbetreuung von Kindern, argumentierte Wegner.

Senatsverwaltung hält dagegen