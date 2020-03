Bild: dpa/Michael Kappeler

Corona-Krise - Berlin schließt ab Mittwoch Geschäfte in großem Umfang

17.03.20 | 16:46 Uhr

Viele Geschäfte müssen schließen, Gaststätten nur noch von 6 bis 18 Uhr geöffnet haben: Damit folgt Berlin den Richtlinien, die der Bund am Montag verkündet hatte. Die Einschränkungen gelten ab Mittwoch - zunächst bis zum 19. April.

In Berlin sollen Geschäfte wegen der Corona-Krise in großem Umfang schließen. Das hat der Berliner Senat bei seiner Sitzung am Dienstag entschieden. Supermärkte und andere Läden, die der Versorgung der Menschen dienen, sollen allerdings offen bleiben, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) auf einer Pressekonferenz sagte. Diese Geschäfte sollen weiterhin geöffnet bleiben: Lebensmittel- und Getränkeläden,

Imbisse

Wochenmärkte

Backstuben

Spätis

Abhol- und Lieferdienste

Sanitärhäuser

Optiker und Läden für Hörgeräte

Apotheken

Drogerien

Tankstellen

Banken

Sparkassen

Poststellen

Bau- und Gartenmärkte

Zeitungsverkauf

Buchhandel

Werkstätten (Kfz, Fahrräder)

Dienstleistungen (z.B. Frisöre, Waschsalons, Reinigungen)

Tierbedarf

Fahrradgeschäfte

Bestattungsunternehmen

Handwerkerbedarf

Großhandel Gaststätten in Berlin dürfen in den kommenden Wochen nur zwischen 6 und 18 Uhr öffnen.

Die Maßnahmen sollen ab Mittwoch gelten, zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Damit richtet sich Berlin weitgehend nach den Richtlinien, die Bund und Länder am Montag vereinbart hatten. "Das Coronavirus kennt keine Grenzen, etwa zwischen Bundesländern, deshalb ist ein weitgehend harmonisiertes und einheitliches Vorgehen das Ziel", so die Senatorin.

Ausgangssperre noch kein Thema in Berlin

Damit richtet sich Berlin weitgehend nach den Richtlinien, die Bund und Länder am Montag vereinbart hatten.Entgegen der Bundesrichtlinie will die Gesundheitssenatorin Spielplätze unter freiem Himmel weiter offen lassen. Eine Ausgangssperre wie etwa in Frankreich ist in Berlin nach Aussage von Kalayci noch kein Thema. "Wir haben drastische Verbote und Einschränkungen beschlossen in Berlin, aber gerade an der freien Luft wollen wir den Menschen den Aufenthalt ermöglichen", so die Senatorin. Sie appellierte aber, den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es brauche eine Balance zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Schutz der Bevölerkung, fügte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hinzu.

Unterstützung für Berliner Wirtschaft

Da die Corona-Krise eine große Belastung für die Wirtschaft bedeutet, wird das Land Berlin Unternehmen unterstützen – und zwar aus allen Bereichen, wie Wirtschaftssenatorin Pop betonte, von der Gastronomie und Hotellerie, den Clubs, der Kreativwirtschaft bis zu den Freiberuflern. Man werde kurzfristig handeln, das gehe allerdings nicht ohne die Hilfe des Bundes. In Berlin soll ein Liquiditätsfonds eingerichtet werden. In einem ersten Schritt sollen 100 Millionen und dann noch einmal 200 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Außerdem würden Bürgschaften unterstützt, so Pop. Steuerzahlungen könnten gestundet und zinsfrei gestellt werden.

Berlins Regierender schließt weitere Maßnahmen nicht aus

Clubs und Bars in Berlin sind seit dem Wochenende geschlossen. Berlin sei dabei Vorreiter gewesen, sagte Kalayci. Seit Dienstag sind auch alle Schulen und Kitas dicht. Nur für die Kinder von Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen wie bei der Polizei und im Katastrophenschutz arbeiten, gibt es eine Notbetreuung. Bereits zuvor abgesagt wurden die Aufführungen an Theatern, Opernhäusern und Konzertsälen für die kommenden Wochen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte bereits am Dienstagmorgen in Radioeins vom rbb zu den weiteren drastischen Maßnahmen in der Hauptstadt erklärt, man müsse nun sehen, wie die Ausbreitung sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Es sei das wichtigste Ziel, die Infektionswelle abzuflachen, so dass die Medizin damit Schritt halten kann. "Wenn wir das mit diesen Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, erreichen: Gut. Wenn nicht, muss es gegebenfalls auch weitere Schritte geben."

Einigung von Bund und Ländern

Am Montag [bundesregierung.de] hatten sich die Bundesregierung und die Landesregierungen in einer Telefonkonferenz unter anderem darauf geeinigt, viele Einzelhandelsgeschäfte zu schließen. Damit soll die Zahl der Kontakte zwischen den Menschen weiter reduziert werden, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Ab wann die Bundesländer diese Regelung jeweils umsetzten, liege an ihnen, hieß es. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte im der rbb-Abendschau angekündigt, dass die Umsetzung der Maßnahmen "zügig" vonstatten gehen solle. In Brandenburg sollen die Vorgaben ebenfalls am Mittwoch in Kraft treten.

Das Robert-Koch-Institut hatte die Risikoeinschätzung für Deutschland am Dienstag auf "hoch" gesetzt. RKI-Präsident Lothar Wieler begründete dies mit der großen Dynamik der Pandemie und dem starken Anstieg der Fallzahlen.

