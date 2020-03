Die meisten Berliner Ordnungsämter verhängen trotz der Corona-Krise derzeit weiter Bußgelder gegen Falschparker. Das hat eine Nachfrage von rbb|24 bei den Berliner Bezirksämtern ergeben. Der Umfrage zufolge werden die Bußgelder in Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Mitte, Neukölln, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick weiter verhängt. Aus Pankow hatte es bereits in der vergangenen Woche im "Tagesspiegel", geheißen, dass die Parkraumbewirtschaftung weiter gehe.

Auch in Spandau bekommen Falschparker noch Strafzettel. Die Ahndung erfolge "allerdings in deutlich reduzierter Form, Priorität haben die Kontrollen der Eindämmungsverordnung und des Kontaktverbots", heißt es aus dem dortigen Bezirksamt.

Das Ordnungsrecht sei an keiner Stelle außer Kraft gesetzt, heißt es etwa aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. "Gerade in Zeiten der Krise gebietet es sich, weiterhin geltende Regelungen zu wahren und zu achten."

Auch in Pankow läuft die Parkraumbewirtschaftung weiter, wie der dortige Ordnungs- und Umweltstadtrat Daniel Krüger (für AfD), dem "Tagesspiegel" am Donnerstag bestätigte. Es gehe aber nicht, wie von der AfD in der Presse unterstellt, um "Abzocke in Krisenzeiten" dabei, sondern um die Sicherstellung der Verkehrsordnung.