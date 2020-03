Die Senatsverwaltung für Gesundheit will angesichts der Corona-Krise in Berlin zum 1. April offenbar 34 neue Frauenhausplätze zur Verfügung stellen. Das bestätigte die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG) rbb|24 am Mittwoch.

Die neuen Plätze seien in der geplanten Erweiterung des Platzangebots in Berlin bereits vorgesehen gewesen, sagte Doris Felbinger, Geschäftsführerin der BIG. Nun würden diese Quartiere wohl schon etwas früher als geplant zur Verfügung stehen. Zudem bereite die Gesundheitsverwaltung weitere Kapazitäten vor, die bei Bedarf eingerichtet werden sollen.