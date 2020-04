Scheeres hält an Abi-Prüfungen fest

Vertreter von Schülern, Eltern und Schulleitern protestieren weiter dagegen, in Corona-Zeiten Abitur schreiben zu müssen. Doch Bildungssenatorin Scheeres bleibt hart. Bei den Prüfungen zum mittleren Schulabschluss kommt jedoch Bewegung in die Debatte.

Lasic bezieht sich auf einen bundesweit gültigen Beschluss, der es Berlin sehr schwer machen würde, in Eigenregie die Abi-Prüfungen zu verschieben. Da andere Bundesländer schon vor den Osterferien Abitur geschrieben hätten, habe Berlin vor einer sehr schweren Wahl gestanden, erläutert Lasic: "Entweder verzichten wir auf die Prüfung, und laufen Gefahr, dass unsere Schüler die Konkurrenzfähigkeit mit anderen Ländern nicht mehr haben, oder wir ziehen die Prüfung durch."

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hält trotz anhaltender Proteste an den Prüfungen zum Abitur fest – und hat dafür auch Rückendeckung von ihrer Fraktion im Abgeordnetenhaus. "Es gibt Momente, da schafft die Kultusministerkonferenz Fakten, mit denen wir auch in Berlin klarkommen müssen," verteidigte SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasic diese Entscheidung am Freitag in der rbb-Abendschau.

Nachdem der Weg für die Wiederöffnung der Schulen frei ist, soll es bereits am kommenden Montag in Berlin mit den Abiturprüfungen losgehen. Die Schülerschaft kündigte bereits Proteste an, Zweifel gibt es aber auch bei Lehrer- und Elternvertretern.

Auch bei den Prüfungen zum mittleren Schulabschluss (MSA) halten die Proteste an. Landeseltern- und Landesschülerausschüsse fordern eine Verschiebung der Prüfungstermine – und auch viele Schulleiter. "Bestimmte Entscheidungen sind für mich nicht mehr nachvollziehbar“, sagt Thomas Mikolajski, stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung der Sekundarschulleiter (BISSS) dem rbb.

Für das Abitur ist dagegen beschlossen: Schon am Mittwoch kommender Woche sollen die ersten Prüfungen stattfinden. Nelly und Anton müssen sich nun darauf vorbereiten - finden das aber unfair und sind enttäuscht. Nelly, die in Zehlendorf das Droste-Hülshoff Gymnasium besucht, hat das Gefühl, das die Sorgen der Schüler nicht ernst genommen werden. Ihre Mitschüler hätten teilweise Eltern zu Hause, die zur Risikogruppe gehören. "Wenn man dann nachdenkt: Wir riskieren jetzt das Leben unserer Familie, weil wir in die Schule müssen, um unsere Prüfungen zu schreiben – das ist enttäuschend", sagt sie dem rbb.

Bildungspolitikerin Lasic beschwichtigt: „"eder Schüler, der selbst zur Risikogruppe gehört, muss nicht an der Prüfung teilnehmen. Wo es Risikogruppen in der eigenen Familie gibt, können in Rücksprache mit der Schulleitung Formate gewählt werden, bei denen die Ansteckungsgefahr minimiert wird."