Dementi vom US-Botschafter - Geisel untermauert Vorwürfe im Streit um verschwundene FFP2-Masken

06.04.20 | 15:07 Uhr

Warum sind 200.000 von der Berliner Polizei bestellte FFP2-Masken nicht in der Hauptstadt angekommen? Innensenator Andreas Geisel hält an seinen Vorwürfen gegen die USA fest. Der amerikanische Botschafter dementiert. Und die Opposition fordert eine Entschuldigung.

Im Streit um die verschollene Lieferung von 200.000 FFP2-Schutzmasken für die Berliner Polizei hat Innensantor Andreas Geisel (SPD) seine Vorwürfe gegen die USA erneuert. "Unsere Schutzmasken sind in den USA gelandet und das ist nicht in Ordnung", sagte Geisel am Montag im Morgenmagazin des ZDF. Er habe "nichts zurückzunehmen". Fakt sei, dass die Berliner Polizei Atemschutzmasken bestellt und bezahlt habe. Diese seien laut Geisel aber nicht in Deutschland angekommen, sondern in den USA - warum sei nicht entscheidend. Verträge müssten eingehalten werden.

Am Freitag wurde bekannt, dass von der Charge von ingesamt 400.000 bestellten Masken die Hälfte offenbar am Flughafen der thailändischen Hauptstadt Bangkok verschwand. Die Schuld hatte Geisel den USA gegeben. Er warf Washington einen "Akt moderner Piraterie" vor und sprach von "Wildwest-Methoden".



Unklar, was genau in Bangkok passiert ist

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die USA am Freitag scharf kritisiert und richtete sich direkt an den US-Präsidenten. Dessen Verhalten sei alles andere als solidarisch und verantwortungsvoll. Es sei "unmenschlich und inakzeptabel". Die Mitteilungen des Senats am Wochenende klangen da deutlich zurückhaltender. "Wir sind dabei, die Details zu klären", hatte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, am Samstag gesagt. Von einer "Konfiszierung" der Lieferung durch die Amerikaner wollte Pallgen im Gegensatz zu Geisel nicht sprechen. Es lägen noch keine Informationen vor, was genau auf dem Flughafen in Bangkok passiert sei. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) teilte dazu auf Twitter mit, das Handeln des US-Präsidenten sei alles andere als solidarisch und verantwortungsvoll. Es sei unmenschlich und inakzeptabel.

Polizei wartet nach Lieferausfall auf Ersatz

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte dem "Tagesspiegel" am Sonntag, Berlin werde Ersatz für die bestellten 200.000 Schutzmasken bekommen. Dafür werde der Vertragspartner der Polizei Sorge tragen. Am Montag wollte die Polizei noch einmal mit dem Händler sprechen, der die Lieferung, die in Thailand abhanden kam, zugesagt hatte. Die zwei Millionen einfachen Mund- und Nasenschutzmasken, die am Wochenende in Berlin ankamen, sind für die Polizisten weniger geeignet. Sie schützen nicht den Träger der Maske vor Viren, sondern verhindern nur, dass er seine Atemluft weit verbreitet. Getragen werden sie vor allem von Ärzten und Pflegern in Krankenhäusern, Praxen und Altenheimen, um Patienten nicht anzustecken. Die Polizei könne solche Mundschützer für ihren ärztlichen Dienst auch gebrauchen, sagte der Sprecher. Zur Ausrüstung der Polizisten gehörten aber die professionellen FFP2-Schutzmasken.

USA dementieren Umleitung der Schutzmasken

Die USA wiesen Geisels Vorwürfe derweil zurück. Ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin sagte am Montag, die amerikanische Regierung habe nichts unternommen, um die für die Berliner Polizei bestimmten Schutzmasken in die Vereinigten Staaten umzuleiten. Man habe von einer solchen Sendung gar nichts gewusst. Die amerikanische Botschaft betonte, mit ihren Partnern solidarisch daran zu arbeiten, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Wucherpreisen und Geschäftemacherei werde man entgegentreten. Man sei besorgt über gegenwärtige Versuche, die gemeinsamen internationalen Anstrengungen durch "solche Kampagnen" zu spalten.

