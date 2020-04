Für das geplante Berliner Corona-Notfallkrankenhaus sollen auch die weiteren 500 Betten auf dem Messegelände eingerichtet werden. Das teilten die Architekten des Projekts dem rbb mit.



Die Arbeiten für 500 Betten in der Messehalle 26 sind seit vergangener Woche in vollem Gange. Bislang war allerdings unklar, wo Platz für die weiteren angedachten Betten geschaffen werden soll, weil eine Gesamtkapazität von 1.000 Betten geplant war. Nun steht fest: Diese Intensivmedizin-Plätze werden direkt in den zwei angrenzenden Messehallen 25 und 23 eingerichtet.