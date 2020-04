Der Senat müsse die Frage beantworten, warum er das Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern nicht grundsätzlich untersage. Gerade Altenheime müssten vor dem Coronavirus geschützt werden, betonte am Mittwoch der Berliner CDU-Gesundheitspolitiker Tim-Christopher Zeelen. "Die Kontaktsperre des Senats hat hier zur Verunsicherung vieler Betreiber geführt, viele haben mittlerweile Besuchsverbote erlassen", so Zeelen weiter. Eine einheitliche Regelung sei nicht in Sicht.

Um die schwierige Situation für Alten- und Pflegeheimbewohnern etwas zu erleichtern schlägt der CDU-Politiker mehrere Maßnahmen vor: Die Einrichtungen sollten mit Plexiglasscheiben und digitalen Medien ausgestattet werden. Damit wären regelmäßige Videogespräche möglich, bis sinkende Infektionszahlen zu einer Lockerung der Kontaktsperre führen könnten, so Zeelen.



Sendung: Abendschau, 01.04.2020, 19:30 Uhr