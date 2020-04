Wörtlich sagte er: "Das ist ein hochsensibles Thema, das muss man berücksichtigen. Auch die Modelle, die wir kennen zum Beispiel aus Singapur oder auch aus [Süd-]Korea, die gehen sehr, sehr weit. Da werden die Daten gleich ans Gesundheitsamt gemeldet, wer sich wo aufhält - das ist nach unserem Datenschutzverständnis nicht möglich." Laut Behrendt ist das aber auch nicht notwendig. So würde mithilfe einer Bluetooth-Technologie nur übermittelt werden, dass sich Menschen getroffen haben und eine Infektionsgefahr bestanden hat, nicht aber wo.

Man müsse aber aufpassen, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft nicht verspielt werde, indem man den Eindruck erwecke, der Staat will mehr wissen als er muss, so Behrendt. "Da ist etwas möglich wenn man es will, man darf nur nicht überziehen."