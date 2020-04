Fünf Millionen Stück Mund-Nasen-Schutz trafen vergangene Woche in der Hauptstadt ein, Logistiker des Technischen Hilfswerks und der Bundeswehr verteilten sie an Kliniken, Arztpraxen, Altenheime. "Es gelingt uns als Land Berlin mehr und mehr, auf dem internationalen Markt Schutzmaterial zu bekommen", vermeldete die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

In verwaisten Shoppingmalls öffnen wieder die Geschäfte. Familien dürfen bald Pandas gucken im Zoo, Kinder bald wieder Klettergerüste besteigen . Die ersten Lockerungen in der Corona-Krise sind beschlossen, auch bei der Schutzausrüstung scheint sich die Lage vorsichtig zu verbessern: Das Land Berlin hat wieder OP-Masken auf Lager.

Allein in den Berliner Pflegeheimen starben bislang 38 Patienten, infizierten sich 95 Mitarbeiter. Viele Ausbrüche hätten sich laut Robert-Koch-Institut wohl vermeiden lassen, wenn Regierung, Behörden und Arbeitgeber in der Lage gewesen wären, ausreichend Schutzmaterial zu beschaffen und vorrätig zu halten. "Ein Zusammenhang zwischen fehlenden Masken und der Verbreitung gerade dieser Atemwegsinfektion ist natürlich sehr wahrscheinlich“, bestätigt Peter Walger, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH).

Nicht nur in den Pflegeheimen mit ihren am meisten von Covid-19 gefährdeten Bewohnern mangelt es an Schutzausrüstung, auch in der ambulanten Pflege und in den Kliniken werden die Masken noch immer strikt rationiert. "Wenn man momentan die strengsten Standards anlegen würde, nach jedem Klienten, den man versorgt, immer eine neue Maske nehmen würde, dann wäre es nicht machbar. Man muss in der momentanen Marktsituation unheimlich erfinderisch sein", sagt Thomas Gleißner, Sprecher der Berliner Caritas rbb|24, über die ambulante Altenpflege. Inzwischen aber fühle man sich ganz gut vorbereitet.

Auch wenn sich die Vorratslager inzwischen langsam wieder füllen: Die fünf Millionen jüngst eingetroffenen OP-Masken reichen laut rbb-Recherchen gerade einmal zwölf Tage lang, um den Bedarf der hiesigen Gesundheitseinrichtungen zu decken. Die in den Kliniken noch dringender benötigten FFP2-Masken – nur die schützen den Träger zuverlässig vor Ansteckung - sind weiter Mangelware. "Es gibt keinen Grund zur Entwarnung", sagte auch der verantwortliche Gesundheits-Staatssekretär Martin Matz (SPD) vergangene Woche im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die genauen Vorratszahlen veröffentlichte die Behörde bislang jedoch nicht.

So hoch ist der monatliche Bedarf - und so viel hatte Berlin laut internem Lagebericht am 21. April auf Lager: