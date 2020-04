imago images Audio: rbb 88,8 | 29.04.20220 | Michael Müller | Bild: imago images

rbb-Interview - Großveranstaltungen laut Müller wohl erst wieder 2021

29.04.20 | 13:11

Großveranstaltungen frühestens zum Jahresende, baldige Öffnungsperspektiven für die Gastronomie und vorübergehend nur noch Flugbetrieb auf einem Berliner Flughafen: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Mittwochmorgen in einem Interview mit rbb 88,8 gleich mehrere seiner Positionen dargelegt. Zum Thema Großveranstaltungen in Berlin bemerkte Müller in dem Gespräch, bis zu den Herbstferien seien die ohnehin schon verboten worden. Er hoffe, dass man bis zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wieder langsam damit anfangen könnte. Versprechen könne das aber niemand, so der SPD-Politiker.

Müller will Verabredungen für Gastronomie im Mai

Gleichzeitig sprach sich Müller dafür aus, der Gastronomie und Hotellerie in Berlin eine klare Perspektive für eine Öffnung zu geben. Dafür werde er sich am Donnerstag bei der Schaltkonferenz der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) starkmachen. "Wir müssen der Gastronomie und Hotellerie sagen, dass sie nicht die Letzten sind. Ich hoffe darauf, dass wir im Laufe des Mai zwischen Bund und Ländern eine Schrittfolge verabreden, damit eventuell zuerst die Außengastronomie" und danach auch innen geöffnet werden könne. "Das ist nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen wichtig, die Menschen brauchen auch wieder dieses Angebot", so Müller.

"Macht keinen Sinn, zwei Infrastrukturen offenzuhalten"

Im rbb-Interview verteidigte Müller auch das Vorgehen des Senats beim Thema Maskenpflicht im Einzelhandel. Man habe sich nicht zu lange Zeit gelassen, es gehe hier auch um keinen Wettlauf, so Müller. Berlin hatte am Dienstag als letztes der 16 Bundesländer auch im Einzelhandel beschlossen, dass ab diesem Mittwoch eine Maskenpflicht gilt. In allen anderen Bundesländern war das schon seit Montag der Fall. Zunächst habe man beobachtet, wie die Berlinerinnen und Berliner mit dem Mund-Nase-Schutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln umgingen und wie viele Menschen seit der Öffnung der Geschäfte wieder unterwegs seien, sagte Müller. Leider habe man feststellen müssen, dass nicht alle die Abstandsregeln einhielten. Die Maskenpflicht diene vor allem dem Schutz der Verkäuferinnen und Verkäufer, so Müller.

Müller befürwortet Tegel-Schließung