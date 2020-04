Peter Berlin Dienstag, 14.04.2020 | 12:28 Uhr

Wenn ich die Kommentare hier lese, möchte ich nicht in Müllers Haut stecken: Erst wurde ihm zu Beginn der Krise zu zögerliches Verhalten vorgeworfen und dass er sich ein Beispiel nehmen solle an Söder, jetzt wird sein Vorpreschen kritisiert, obwohl die Ungeduld greifbar ist. Dann will die eine Seite einen endlosen Lockdown, die andere Seite kann die Öffnung kaum abwarten. Manche wollen zuerst und möglichst bald die Schulen öffnen, andere finden, dass die Schulen als letztes öffnen sollten etc.

Wir befinden uns nun mal in einer schwierigen Situation, die so noch nie da war, und ich denke, man sollte mit Müller nicht so hart ins Gericht gehen! Und wenn man sich unsere Zahlen so ansieht, stehen wir deutlich besser da als andere Regionen. So ganz falsch kann das Vorgehen des Senats also nicht sein. Mir ist ein abwägender Müller, der sich die Entscheidungen nicht einfach macht, jedenfalls lieber als ein Populist wie Söder, der ohne zu zögern Bürgerrechte über Bord wirft und sich dadurch bundesweit zu profilieren versucht.