Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hat in einem Brief an die Berlinerinnen und Berliner um Verständnis für die Maßnahmen des Senats zur Eindämmung der Corona-Pandemie geworben. "Weltweit erleben wir eine große Krise, wie wir sie zuvor nicht kannten. Auch unser Land und unsere Stadt hat die Corona-Krise schwer erschüttert. Jeder spürt die Auswirkungen", heißt es in dem Schreiben.

In dieser Woche soll Müllers Brief an fast 2,2 Millionen Berliner Haushalte zugestellt werden, teilte die Senatskanzlei am Montag mit.