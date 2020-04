So vergeben Berlins Schulen trotz Corona Zeugnisse

Die Senatsverwaltung für Bildung hat die Schulen informiert, nach welchen Regeln die Lernleistungen in diesem außergewöhnlichen Schuljahr bewertet werden sollen. Das Rundschreiben legt dem rbb vor. In Berlin soll es am Ende des laufenden Schuljahrs Zeugnisse geben, obwohl die Schulen wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen waren und die meisten Schüler weiterhin zu Hause lernen müssen.