Von den zwei Millionen Schutzmasken, die am Wochenende in Berlin angekommen sind, soll etwa ein Viertel der Altenpflege zu Gute kommen. 500.000 Stück gingen schnell in diesen Bereich, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Abgeordnetenhaus. Das Material wird ab Montag verteilt - neben Pflegeheimen auch an Kliniken und Polizei. Eine Weitergabe an Privatpersonen ist nicht vorgesehen.

Trotz der eingetroffenen Großlieferung sei der Gesamtbedarf an Ausrüstung noch nicht gedeckt. Bund und Länder seien bei der Beschaffung in der gleichen Situation. Für die nun eingetroffenen zwei Millionen Atemmasken und 300.000 Schutzkittel aus China war ein Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr gestellt worden. Soldaten haben insgesamt 32 Tonnen medizinische Schutzausrüstung am Wochenende verladen und aus Leipzig nach Berlin transportiert.