Bild: Christophe Gateau/dpa

Senatssitzung am Dienstag - Welche Lockerungen Berlin beschließen könnte

21.04.20 | 06:34 Uhr

Nach dem wochenlangen Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens will der Senat nun Lockerungen zulassen. Einige Punkte werden in der Senatssitzung am Dienstag wohl intensiv debattiert werden.



Der Berliner Senat berät am Dienstag (Pressekonferenz gegen 15.30 Uhr, live bei rbb24.de im Stream) über eine Lockerung der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Absehbar ist, dass Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche unabhängig von ihrem Sortiment unter Auflagen ab Mittwoch wieder öffnen dürfen. Berlins Einzelhandel kritisiert die Regelung als unlogisch und fordert gleiche Bedingungen für alle.



In einigen Bundesländern können auch größere Geschäfte öffnen, wenn sie ihre Flächen absperren und entsprechend verkleinern. Auf einen solchen Kompromiss könnte es nun auch in Berlin hinauslaufen. Super-, Bau- und Gartenmärkte, Drogerien, Apotheken, aber auch Buchhandlungen sind ohnehin offen, weil sie trotz Corona-Pandemie nicht schließen mussten.



Maskenpflicht

Breiteren Raum dürfte in der Senatssitzung die Debatte über eine Maskenpflicht in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen einnehmen. Nachdem einige Länder wie Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern sowie diverse Kommunen dies bereits beschlossen haben, wird auch in Berlin darüber diskutiert.



In der Vorwoche hatte der Senat das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle in der U-Bahn oder im Supermarkt empfohlen, aber zunächst nicht vorgeschrieben.

Museen und Bibliotheken

Die Museen in Berlin mit der berühmten Museumsinsel können vermutlich vom 11. Mai an wieder öffnen. Das sieht nach dpa-Informationen eine Senatsvorlage vor. Ebenfalls vom 11. Mai an sollen auch die Bibliotheken der Stadt ihren Betrieb zumindest in Teilen wieder aufnehmen können, wie es am Montag hieß. Sämtliche Schritte stehen unter dem Vorbehalt, dass die jeweiligen Häuser die hygienischen Voraussetzungen und die während der Corona-Krise geltenden Distanzregelungen erfüllen können.



Demonstrationen und Gesundheitsprämien

Gelockert werden könnte auch das strenge Demonstrationsverbot. Hier machen vor allem Linke und Grüne Druck. Thema wird auch eine Prämie für die sogenannten Alltagshelden sein, die Berlin in Krisenzeiten am Laufen halten. Der Regierende Bürgermeister hatte sie kürzlich angekündigt. Nun zeichnet sich ab, dass Mitarbeiter der Gesundheitsämter, Beschäftigte von Charite und Vivantes und andere diese Prämie erhalten.



Sport

Zwar dämpfte der Regierende Bürgermeister am Donnerstag zu hohe Erwartungen: Stadionbesuche für Fußballfans oder Meisterschaften vor vollen Rängen dürfte es sobald nicht geben. Sportsenator Andreas Geisel (SPD) werde aber bei der Senatssitzung am Dienstag seine Überlegungen dazu vorstellen, was in naher Zukunft wieder realistisch erscheint, kündigte Müller an. "Ich glaube, da kann es Möglichkeiten geben, Leichtathletik zum Beispiel oder Tennis spielen", so der Regierende Bürgermeister. "Da gibt es sicherlich Spielräume, mehr Sport zuzulassen als bisher." Auch Brandenburg hatte am Freitag erste Lockerungen für Sportler beschlossen.