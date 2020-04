Bild: HMB Media/Oliver Mueller

Corona-Beschränkungen - Berliner SPD empfiehlt Tragen von Schutzmasken beim Einkaufen

24.04.20 | 14:49

Wer in Berlin den ÖPNV nutzt, soll ab kommender Woche eine Schutzmaske tragen. Auf diese Weise sollen weitere Corona-Ansteckungen trotz Lockerungen verhindert werden. Die Berliner SPD will, dass Schutzmasken auch in anderen Situation getragen werden.



Die Berliner SPD spricht sich für Schutzmasken im Einzelhandel aus. "Der beste Schutz für die Berlinerinnen und Berliner im öffentlichen Raum bleibt die Einhaltung der Abstands- und Hygienegebote", sagte die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Iris Spranger am Freitag. "Eine Mund-Nasen-Bedeckung unterstützt aber noch zusätzlich, sich und andere zu schützen." Eine Verpflichtung für Kunden und Personal strebt die SPD nicht an, die Partei appelliert an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen.

"Wir müssen unbedingt verhindern, dass die nun eingeführten Lockerungsmaßnahmen zu einem erneuten unkontrollierten Anstieg der Corona-Infektionen führen", so Spranger. Außerdem mache das Tragen einer Maske den Menschen bewusst, dass trotz erster Lockerungen der Corona-Beschränkungen bei weitem noch keine Normalität herrsche.

Bisher kein Beschluss

Aus Sicht des SPD-Landesverbands sei es daher nur konsequent, im Einzelhandel, wo viele Menschen aufeinandertreffen und der Mindestabstand zeitweise unterschritten werden könnte, eine Maske zu tragen. Dabei sei aber keine medizinische Schutzmaske nötig. Ab kommender Woche gilt in Bussen und Bahnen eine Maskenpflicht, die aber in Berlin nicht kontrolliert werden soll. Eine Maskenpflicht für den Einzelhandel hat der rot-rot-grüne Senat dagegen bisher nicht beschlossen.