Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung hat jetzt in einem "Musterhygieneplan" zusammengefasst, wie die Schulen auf die Corona-Pandemie reagieren sollen. "Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich schützen. Dazu soll dieser umfangreiche Hygieneplan dienen", sagte Schulsenatorin Sandra Scheeres am Freitag laut Deutscher Presse-Agentur. "Ich danke den Schulen für ihr Engagement in diesen schwierigen Zeiten."

Sportunterricht in sehr eingeschränkter Form, keine Theaterproben, auch Singen im Chor ist tabu. Wenn in Berlin und Brandenburg die Schulen am Montag nach wochenlanger Schließung wieder schrittweise öffnen, gelten eine Reihe neuer Regeln, die das Schulleben einschränken.

Was in Berlin jetzt erlaubt ist - und was verboten

Schülerinnen und Schüler sollen sich regelmäßig die Hände mit Seife waschen, etwa vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder nach Kontakt mit Treppengeländern und Türgriffen. Das Desinfizieren der Hände soll sich dagegen vor allem auf Situationen beschränken, in denen gründliches Händewaschen nicht möglich ist.

In einigen Bundesländern wird in den Pausen und außerhalb der Unterrichtsräume eine Maskenpflicht an Schulen bestehen. In Berlin gibt es jedoch keine Verpflichtung. Ab Montag ist lediglich in Bussen und Bahnen ein Mund-Nase-Schutz verpflichtend. Ob an den Schulen in Brandenburg eine Maskenpflicht auch an Schulen gelten wird, ist indes derzeit noch offen. Doch auch hier gilt: Im Nahverkehr müssen Mund und Nase voraussichtlich ab Montag bedeckt werden.

Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, teilte bezüglich des Hygieneplans mit: "Der 'Musterhygieneplan' für die Berliner Schulen liest sich im ersten Moment recht ordentlich. Jedoch fällt bei genauerer Betrachtung auf, dass viele Punkte schwer oder gar nicht umsetzbar sind." Den Schulen fehle es an Equipment und der Ausstattung, um den "Hygieneplan" auch wirklich umsetzen geschweige denn einhalten zu können.