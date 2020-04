Aus dem Corona-Rettungsschirm des Bundes sind inzwischen 24,2 Millionen Euro an 53 Krankenhäuser in Brandenburg ausgezahlt worden. Nach den ersten Zahlungen in dieser Woche sollen bis September wöchentlich weitere Mittel fließen, teilte das Brandenburger Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Grundlage ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Hintergrund der Zahlungen sind den Angaben zufolge Einnahmeausfälle der Krankenhäuser, weil planbare Operationen und Behandlungen verschoben werden, um freie Kapazitäten für Corona-Patienten zu schaffen. Wegen dieser durch Covid-19 bedingten Sonderbelastungen stellt der Bund Ausgleichszahlungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Verfügung.