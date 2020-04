Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Brandenburg klagt, ihre Pflegeeinrichtungen bekämen zu wenig Schutzausrüstung. "In unseren Einrichtungen ist nach den vergangenen Lieferungen von Schutzausrüstungen an das Land nichts angekommen", sagte AWO-Geschäftsführerin Anne Baaske am Montag. "Weder das Land, noch die Landkreise haben uns überhaupt auf dem Schirm."

Die Landkreise lieferten bislang nur an Krankenhäuser, Rettungsdienste und Abstrichstellen. "Wir stehen da ganz am Ende der Verteilungskette", sagte Baaske. Dabei hätten die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege bereits vor zwei Wochen einen Bedarf von rund einer Million Einheiten an Kitteln, Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln an das Land gemeldet.