Kabinettsbeschluss angekündigt - Brandenburg plant ebenfalls Maskenpflicht im Nahverkehr

22.04.20 | 11:26 Uhr

Nach Berlin wird nun auch Brandenburg eine Maskenpflicht für Busse und Bahnen einführen. Gesundheitsministerin Nonnemacher wies am Mittwoch darauf hin, dass unterschiedliche Regelungen in den Ländern schwierig seien.

Auch Brandenburg plant nach Berlin die Einführung einer Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Wegen des gemeinsamen Verkehrsverbunds solle auch in Brandenburg vom kommenden Montag an eine Maskenpflicht in S-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen gelten, kündigte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags an. Dies werde das Kabinett am Donnerstag beschließen.



Auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) stellte eine solche Pflicht in Aussicht. "Da haben wir jetzt vorbesprochen, dass wir darauf natürlich reagieren müssen, weil der VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg) ein einheitliches System ist", sagte Nonnemacher (Grüne) im Gesundheitsausschuss des Landtags, der parallel tagte. Damit sei Brandenburg im Zugzwang. "Das werden wir umsetzen."

Brandenburg unter Handlungsdruck

Noch am Dienstag hatte die brandenburgische Landesregierung von einer Maskenpflicht abgesehen. Nonnemacher betonte dabei, wichtiger als eine Mund-Nasen-Maske sei weiterhin das Einhalten des Abstandsgebots von "mindestens 1,5 Meter, besser zwei Meter". "Ich habe ein bisschen Sorge, dass vielleicht so eine Maske auch als Allheilmittel angesehen wird: Jetzt kann man wieder eng an jeden ran gehen und die Maske schützt mich ja vor allem", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin".



In Berlin gilt ab Montag (27. April) eine Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam will ebenfalls ab Montag eine Maskenpflicht einführen und geht dabei noch weiter als Berlin: Mundschutzmasken sollen dort ab Montag nicht nur im Nahverkehr, sondern auch in Geschäften und Supermärkten getragen werden. In Potsdam gebe es eine höhere Corona-Dynamik als in anderen brandenburgischen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum, erklärte dazu Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Für die Landeshauptstadt mit der Nähe zu Berlin und im Normalfall mehr als 60.000 Pendlerinnen und Pendlern müssten weitergehende Regelungen getroffen werden, hatte Schubert zuletzt gefordert.



Regelung auch für Demonstrationen und Gottesdienste

Brandenburgs Innenminister Stübgen kündigte zudem an, dass es vom 4. Mai an auch weitere Lockerungen beim Demonstrationsrecht geben könnte. Seit Montag sind in Brandenburg Demonstrationen mit bis zu 20 Personen wieder erlaubt.



Am Donnerstag will das Brandenburger Kabinett zudem eine Regelung für alle Religionsgemeinschaften treffen, wie Gottesdienste ab dem 4. Mai wieder gefeiert werden können. Das teilte Regierungssprecher Florian Engels am Mittwoch mit.



Das Land Berlin erlaubt ab 4. Mai Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmenden. Voraussetzung sei, dass die notwendigen Hygiene- und Abstandsvorschriften eingehalten werden, erklärte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag bei einer Senatspressekonferenz. Bereits ab Mittwoch seien private oder familiäre Zusammenkünfte mit bis zu 20 Teilnehmenden gestattet, sofern diese aus zwingenden Gründen erforderlich seien wie die Begleitung Sterbender, Trauerfeiern, Taufen und Trauungen.



Das Land Brandenburg erlaubt bereits seit Montag wieder religiöse Zeremonien, besonders Taufen und Bestattungen, mit bis zu 20 Teilnehmenden.