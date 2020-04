Brandenburg hält in diesem Jahr - anders als Berlin - an den Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss fest. Das teilte das Bildungsministerium in Potsdam am Donnerstag mit. Demnach sollen Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen im Mai ihre schriftlichen und mündlichen Prüfungen ablegen. Dabei geht es um die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch.

Dabei ist der 13. Mai für MSA-Prüfungen im Fach Deutsch vorgesehen, Mathematik ist am 25. Mai an der Reihe, am 27. Mai vervollständigt dann Englisch die Prüfungen. Nachschreibetermine sind für Anfang Juni vorgesehen.



Um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die Prüfungen vorzubereiten, beginnt am Montag (27. April) wieder der Präsenz-Unterricht für alle 10. Klassen in Brandenburg, teilte die Sprecherin des Bildungsministeriums weiter mit. Die Schulen seien durch Handlungsempfehlungen des Ministeriums darauf vorbereitet.