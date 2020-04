DPA/Soeren Stache Video: Brandenburg Aktuell | 30.04.2020 | Ismahan Alboga | Bild: DPA/Soeren Stache

Kitas und Spielplätze - Brandenburg stellt vorsichtige Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Aussicht

30.04.20 | 20:45 Uhr

Brandenburgs Regierung will sich beim Thema Schulen und Kitas vorsichtig zurück tasten - doch Normalität wird noch lange nicht erreicht werden können. Über ein Datum für die Öffnung der Spielplätze im Land soll Ende kommender Woche beraten werden.



"Wir haben das Virus im Zaum gehalten, aber wir haben das Corona-Virus noch lange nicht besiegt": Mit diesem Satz fasste Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz von Bund und Ländern derzeitige Lage zusammen. Zwar stellte er weitere Lockerungen in Aussicht; weitere, konkrete Schritte könnten jedoch frühestens in einer Woche beschlossen werden, sagte er. "Wir konnten heute noch kein Fazit ziehen über die Lockerungen", sagte Woidke mit Verweis auf die Verzögerung beim Ausbruch der Krankheit Covid-19 nach einer Corona-Infektion. Am 6. Mai wollen Bund und Länder deshalb erneut über die Lage beraten. Bei diesem Termin soll sowohl über die weitere Öffnung der Kitas und Schulen gesprochen werden als auch über die Situation der Tourismusbranche und das weitere Vorgehen im Sportbetrieb.

Entscheidung über Spielplatzöffnung frühestens am 8. Mai

Die Kitas in Brandenburg sollen voraussichtlich schrittweise wieder öffnen. Dazu werde zunächst ein Konzept entwickelt. Mögliche Daten nannte der SPD-Politiker nicht. Außerdem sollen die Spielplätze in Brandenburg wieder öffnen. Das Kabinett werde voraussichtlich am 8. Mai darüber entscheiden. Im Idealfall könnte es schon einen Tag später eine Öffnung geben.

Eine besondere Herausforderung bei der Öffnung von Spielplätzen sei, dass mögliche Infektionsketten weiterhin zurückverfolgbar sein sollen. "Das ist auf dem Spielplatz natürlich deutlich schwieriger als im normalen Leben", sagte Woidke dem rbb. An den dazu notwendigen, klaren Regeln werde noch gearbeitet. Wichtig sei, dass Eltern sich an die Abstandsregeln halten.



Lehrer über 60 sollen Online-Unterricht leiten

Bildungsministerin Britta Ernst (ebenfalls SPD) sagte zum Kitabetrieb: "Möglicherweise werden wir den Regelbetrieb erst haben, wenn wir einen Impfstoff haben. Im Moment sind wir in Brandenburg im erweiterten Notbetrieb." Sie hoffe, dass schon bald mehr Eltern wieder angeboten werden könne, ihre Kinder in die Kita zu geben, aber das hänge von den Entwicklungen der Infektionszahlen ab. In der kommenden Woche werden weitere Klassenstufen an Brandenburgs Schulen zurückkehren. Die Klassen werden verkleinert, wodurch mehr Lehrkräfte notwendig seien. Problematisch sei, dass ein Viertel der Lehrer in Brandenburg über 60 Jahre alt ist. Sie sollen nach Möglichkeit die Unterrichtseinheiten leiten, die online durchgeführt werden. "Wer möchte, ist aber herzlich eingeladen am Unterricht an den Schulen teilzunehmen", sagte Ernst.

Die Bildungsverwaltung will für die Schulen Vorschläge zu alternativen Bewegungsangeboten erarbeiten. "Wir sind ja in der Situation, dass der Sportunterricht nach dem Hygieneplan nicht durchgeführt werden kann", sagte sie.



Keine Entscheidungen über Tourismusbranche

Hotels und Gaststätten brauchen nach Ansicht des Ministerpräsidenten Perspektiven. Woidke sieht aber Risiken. "Viele Unternehmen sind da in einer sehr, sehr schwierigen Situation", sagte er. Das sei aber ein Bereich, der aus Sicht von Bund und Ländern besonders schwer zu regeln sei. "Weil wir ja auch wissen, dass es gerade auch Gaststätten und Après-Ski-Veranstaltungen und ähnliches waren, wo Menschen sich leider mit dem Virus infiziert haben und das dann quer durch Europa verteilt haben." Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) schätzt, dass bis zu 2.000 Betriebe in Brandenburg in den nächsten Monaten von Insolvenz betroffen sein könnten.



Woidke sieht Lockerungen nur für Profi-Fußball kritisch

Auf die Frage, was er von einem möglichen Neustart der Fußball-Bundesliga halte, sagte Woidke: "Da gibt es viele Fans, weibliche und männliche. "Ich zähle mich da auch dazu." Dass derzeit nicht gespielt werden könne, sei bedauerlich. Aber der Profisport könne nicht seperat voranschreiten. "Wer Profifußball zulässt, das ist meine feste Überzeugung, kann Amateuren das Spielen nicht verbieten." Vielmehr müsse es, wenn es möglich sei, um Lockerungen im gesamten Sportbereich gehen. So sei dies in der Runde "andiskutiert" worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach der Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag angekündigt, eine "sehr klare Entscheidungen" für den Sport werde am 6. Mai getroffen werden können.



Sendung: Brandenburg Aktuell, 30.04.2020, 19.30 Uhr