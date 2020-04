Brandenburg öffnet am Montag für weitere Jahrgangsstufen die Schulen. Vom 4. Mai an sollen wie bereits geplant die Abschlussklassen der Jahrgangsstufe 6 in den Grundschulen wieder Präsenzunterricht erhalten, wie Innenstaatssekretär Uwe Schüler am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags erklärte. Dann sollen auch die Jahrgänge 6 und 9 der Förderschulen , die neunten Klassen der Oberschulen sowie die Jahrgangsstufen 11 der Gymnasien und 12 der Gesamtschulen zurückkehren.

Ab dem 4. Mai sollen in Berlin die Jahrgangsstufe 6 an den Grundschulen und Grundstufen der Gemeinschaftsschulen sowie die Jahrgangsstufen 9 und 12 an Integrierten Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen und die Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien folgen. Und dann nach und nach auch die Schüler aller anderen Klassenstufen.



Die Schulöffnungen werden in Berlin und auch in Brandenburg von strengen Hygienevorschriften begleitet. In Berlin gilt ein eigens ausgearbeiteter "Musterhygieneplan". Darin sind mehrere Punkte festgeschrieben: So ist auf dem Pausenhof und im Klassenzimmer ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, wer Symptome einer Atemwegserkrankung hat, muss zu Hause bleiben.