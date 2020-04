Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie würden schwere Schäden in der Wirtschaft anrichten, so Woidke. "Viele Menschen sind in der Existenz bedroht, ich denke da an Gastwirte, an Hoteliers, die total verzweifelt sind, weil es auch die Perspektive nicht gibt." Derzeit sei aber noch unklar, so Woidke, wie sich die beschlossenen Lockerungen ausgewirkt haben. Deswegen sei es gut, nun eine Zwischenbilanz zu ziehen, aber erst am 6. Mai weitere Schritte zu beschließen.