In den kommenden Wochen will der Berliner Senat die Kinderbetreuung wieder ausweiten. Allerdings bleibt die Lage für viele Eltern schwierig. Neben finanziellen Sorgen befürchten viele, sich mit dem Virus anzustecken. Von Roberto Jurkschat

Seit mehr als fünf Wochen verzichten die Kramps wegen der Corona-Krise auf die Kinderbetreuung, aber weil ihr Mann in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet, greift für die Familie die Ein-Elternteilregelung für systemrelevante Berufsgruppen. Damit steht der Familie in der Evangelischen Luisenkita am Charlottenburger Gierkeplatz Notfallbetreuung für ihre beiden Söhne zu, die jetzt drei und fünf Jahre alt sind. Zweimal pro Woche wollen die Kramps diese Notfallbetreuung ab dem 20. April in Anspruch nehmen. "Es muss nicht direkt ein Vollzeitangebot sein, aber für unsere Nerven wäre es schon eine riesen Erleichterung, wenn wir zumindest mal ab und zu ein bisschen mehr Ruhe hätten", sagt die Berlinerin im Gespräch mit rbb|24.

Für Marion Kramp könnte sich der Ausnahmezustand in der eigenen Wohnung ab dem nächsten Montag etwas entschärfen: Die 34-jährige Simultandolmetscherin für Gehörlose lebt mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in Berlin-Charlottenburg, "auf kleinem Raum" wie sie sagt, in einer Wohnung mit zwei Zimmern.

Dass die Kramps auf so kleinem Raum leben, sei einerseits natürlich eine "große Belastung", denn das Dolmetschen per Videoschalte aus dem Homeoffice sei mit zwei Kindern kaum mehr möglich. Andererseits spricht Marion Kramp von einem "Glücksfall", dass die Familie noch in dieser Wohnung lebt. "Vor Corona waren wir auf der Suche nach einer größeren Wohnung, die würden wir uns jetzt vielleicht gar nicht mehr leisten könnten", sagt Kramp. Denn während ihr Ehemann noch Vollzeit in der Werkstatt arbeiten könne, sei die Lage für sie deutlich schwieriger geworden. "Bei der Gehörlosen-Hilfe in Schulen und im Arbeitsbereich ist an Aufträgen fast alles weggebrochen, und wir wissen nicht, wie lange wir die Situation noch aushalten müssen."

Für kleine Betriebe und Selbständige hatte die Berliner Senatsverwaltung über die Investitionsbank IBB bereits mehr als eine Milliarde Euro an Finanzhilfen ausgezahlt. Doch um an solche Fördermittel zu kommen, müssen laufende Betriebskosten nachgeweisen werden. "Das traf bei mir so nicht zu, deshalb habe ich keine Hilfsmittel beantragt", sagt Kramp. Für sie stehe nur Arbeitslosengeld zur Verfügung. Für Angestellte, die zu Hause auf ihre Kinder aufpassen, gelten andere Regeln: das neue Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung sieht Entschädigungen von 67 Prozent des Nettogehalts vor für alle die ein Kind unter zwölf Jahren zu Hause betreuen - allerdings gibt es diese Hilfen nur sechs Wochen lang.