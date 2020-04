Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) plant Corona-Tests in Kitas. Ziel sei, zu sehen wo man stehe, sagte Kalayci am Donnerstag vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Die Tests sollen laut der Gesundheitssenatorin in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité durchgeführt werden.



Zur Begründung sagte Kalayci, dass es in den Kitas schwieriger sei als in den Schulen, die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Deswegen solle in den Kitas jetzt getestet werden, mit der Zielsetzung, bald auch regelmäßige Testungen einzuführen.