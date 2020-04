Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bezeichnet Frauenhäuser als systemrelevant. Berlin stellt neue Schutzunterkunft zur Verfügung, da Frauenhäuser zuletzt gezwungen waren, Frauen und Kinder in Not abzuweisen, weil es an freien Plätzen fehlte.

Die Ministerin sagte, sie rechne damit, dass häusliche Gewalt infolge der Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise zugenommen hat. "Wie sehr sich die Lage in den eigenen vier Wänden in den vergangenen Wochen verschärft hat, wissen wir womöglich erst nach Ende der Krise", sagte Giffey. Häufig meldeten sich die betroffenen Frauen erst mit Verzögerung.

Familien- und Seniorenministerin Franziska Giffey (SPD) hat die Regierungen der Bundesländer dazu aufgerufen, Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen als systemrelevant einzustufen. Die Arbeit der Einrichtungen könne in der Corona-Krise nur aufrechterhalten werden, wenn sie über Infektionsschutzmittel verfügten und die Mitarbeiter ihre Kinder in die Notfallbetreuung geben könnten, sagte Giffey am Donnerstag in Berlin. "Die Frauenhäuser und Fachberatungsstellen sind die wichtigen Einrichtungen, um Frauen zu helfen, die häusliche Gewalt erfahren", so Giffey weiter.

Berlin will neue Notplätze für Frauen in Hotels mieten

Berlin folgte dem Aufruf und stellt seit Donnerstag eine zusätzliche Schutzunterkunft für Frauen und Kinder bereit, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Insgesamt stehen 132 Plätze zur Verfügung, wie Doris Felbinger von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen der Redaktion rbb|24 Recherche auf Anfrage mitteilte. In den vergangenen Tagen seien die Frauenhäuser, so Felbinger, immer wieder gezwungen gewesen, Frauen in Not abzuweisen, da es an Unterbringungsmöglichkeiten gefehlt habe.

Anfang April wurden durch die Erweiterung eines Frauenhauses bereits 34 neue Plätze geschaffen, die nun sukzessive belegt werden. Die Frauenhäuser in der Hauptstadt verfügen aktuell über 335 Plätze. Die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen betreibt eine Hotline, an die sich betroffene Frauen täglich zwischen 8 und 23 Uhr wenden können.