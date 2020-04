Gerdie Berlin Dienstag, 21.04.2020 | 19:56 Uhr

So unsinnige Ansätze..

Ich darf in geschlissenen Shopping Malls einkaufen, aber NICHT in Restaurants gehen ?

Durch RESERVIERUNGEN kann man die Gäste gut plazieren.

Zudem muss dringend überlegt werden, ob nicht Gartenlokale , geordnet geöffnet werden.

Thema Maskenpflicht : Man muss in den Öffis Maske tragen...vollkommen korrekt...ABER WENN NICHT....AUCH NICHT SCHLIMM... sehr sinnig.

Frau Senatorin Popp sagt...nicht Tasche 5 und 6...KORREKT..

ABER....DEMOS.....WIE WICHTIG sind diese gerade ?

Unsere Rechte werden NICHT geachtet....Blödsinn.....Gerade weil MEIN RECHT AUF UNVERSEHRTHEIT geschützt wird, givt es diese Auflagen.

Lieber Herr Bürgermeister......bisher war vieles richtig....ABER....ja nein vielleicht....und dann machen wir trotzdem was wir wollen, weil nur ein....DUDU...BÖSES KIND kommt...GEHT GAR NICHT.

WIR BERLINER hatten einen Bruchteil an VOLLZOGENEN AUFLAGEN und Strafen erleben müssen, als andere Bundesländer und andere Länder.