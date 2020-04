Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht trotz der Corona-Krise keine Gefahr, dass die Kapazitäten des Gesundheitswesens überschritten werden. Brandenburgs Eindämmungsverordnung und Anstrengungen zur Kontaktreduzierung habe den Anstieg der Infektionen gebremst, sagte Nonnemacher dem "Nordkurier" (Samstag). In einigen Regionen seien so viele Betten freigehalten worden, dass in den Klinken jetzt deutlich weniger los sei als an anderen Tagen, so die Ministerin.