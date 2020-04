Andrea Montag, 20.04.2020 | 21:47 Uhr

If you don't have any rispiratory symptoms, such as fever, cough,or runny nose, you don't need to wear a medical mask like this one. Maskalone can give you a false feeling of protection and it can even be asource of infection, if not used correctly.“ (WHO)



„Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kann laut RKI sinnvoll sein, wenn Menschen mit akuten Erkältungs- undAtemwegserkrankungen im öffentlichen Raum unterwegs sind. In diesen Fällen könnte das vorsorgliche Tragen von Behelfsmasken dazu beitragen, das Übertragungsrisiko zu vermindern.“ (RKI)]



Wo bleiben in den Entscheidungen der Politiker Sinn und Verstand. Wo bleiben unsere Persönlichkeitsrechte? Ich fühle mich entmündigt und bevormundet und möchte in diesen Tagen am liebsten nach Schweden auswandern, wo dem Bürger Rücksichtnahme und Verantwortungsgefühl nicht verordnet sondern zugetraut wird! Eine Politik der Angst ist eine unterirdische Politik!