Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), schließt eine weitere Amtszeit nach der Corona-Krise offenbar nicht aus. In der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" sagte Müller am Mittwochabend, für seinen angekündigten Rückzug vom SPD-Landesvorsitz seien Verabredungen getroffen worden - "und dann gucken wir, wie es weitergeht".

Auf die Frage von Lanz, ob er gerade wieder "richtig Spaß an der Politik" gefunden habe, antwortete Müller: "Hatte ich immer." Amtsmüdigkeit ließ der Regierende Bürgermeister nicht erkennen. "Man wünscht sich so eine Situation nicht, aber eigentlich geht man genau dafür in die Politik, dass man Dinge entscheiden kann, dass man sich um seine Stadt in dieser Situation natürlich sorgt, aber auch guckt, wie man es gut organisiert", sagte er und sprach von einer "Stunde der Politik".

Müller hatte Ende Januar erklärt, nicht noch einmal als SPD-Landesvorsitzender antreten zu wollen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, kündigten daraufhin an, sich gemeinsam für den Landesvorsitz bewerben zu wollen. Giffey gilt auch als mögliche Spitzenkandidatin für die nächste Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021, falls Müller dann nicht mehr antritt.