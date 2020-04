Ende kommender Woche sollen in Berlin die Spielplätze wieder zugänglich sein. Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) appelliert dabei an einen verantwortungsvollen Umgang. Dem rbb sagte er: "Ich glaube, es ist wichtig, dass alle mit Augenmaß an die Sache herangehen, mit gesunden Menschenverstand, mit einer gewissen Kritik und Selbstkritik." Eltern müssten sich immer wieder fragen: "Ist das, was ich hier tue, [...] jetzt eigentlich gerade das Richtige?"

Seit Wochen sind in Berlin Spielplätze geschlossen, um eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. Bei der Schließung waren einige Bezirke vorgeprescht mit dem Ergebnis, dass einige Spielplätze nicht zugänglich waren, während wenige Meter entfernt andere offen blieben, weil zwischen ihnen die Bezirksgrenze verliefen.

Bei der Öffnung wollen sich die Bezirke nun besser absprechen, sagte Kleebank dem rbb-Inforadio. Details müssten allerdings noch vereinbart werden, im Mittelpunkt stehe dabei immer, dass das Abstandsgebot eingehalten werden solle, sagte er.