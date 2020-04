Spielstraßen statt Spielplätzen in Friedrichshain-Kreuzberg

Straßensperrungen in dicht bebauten Ortsteilen

Sämtliche Spiel- und Bolzplätze sind in Berlin aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus schon seit fast vier Wochen gesperrt. Doch das Verbot wiegt vor allem bei Familien in dicht bebauten Gegenden der Hauptstadt besonders schwer. Kein Platz auf dem Gehweg, um Passanten auszuweichen und den Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern einzuhalten, keine Parks oder Grünflächen, in denen sich Kinder austoben können.

Aus diesem Grund prüft das Straßen- und Grünflächenamt des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg die temporäre Beruhigung oder Sperrung von 30 Straßen für den motorisierten Individualverkehr, die im Umfeld von Spielplätzen liegen. Dadurch sollen Spielstraßen entstehen, auf denen sich Familien und Kinder sicher aufhalten können und genug freien Platz haben. "Man kann das Sperrung oder Öffnung nennen", sagt der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts, Felix Weisbrich. "Je nachdem, ob man zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist."