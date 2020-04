Rund 26 Prozent aller Kita-Kinder in Berlin haben aktuell Anspruch auf die coronabedingte Notbetreuung in Kindertagesstätten. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie rbb|24 am Donnerstagabend mit. Das entspreche ungefähr 44.000 Kindern, jedoch sei bisher immer nur etwa die Hälfte der angemeldeten Kinder auch tatsächlich in den Kitas, so eine Sprecherin. Einige Eltern nehmen die Betreuung noch gar nicht, andere nur stunden- oder tageweise in Anspruch.



Seit Montag haben in Berlin alle Familien, in denen mindestens ein Elternteil einen in der Corona-Krise als systemrelevant eingestuften Beruf ausübt, einen Anspruch auf Notbetreuung. Die entsprechende Liste wurde auf um die 100 Berufe in 14 Berufsgruppen erweitert. Zuvor lag der Anteil der anspruchsberechtigten Kinder bei zwölf Prozent. Auch Alleinerziehende können ihre Kinder tagsüber wieder betreuen lassen.

In Brandenburg wurde die Notbetreuung inzwischen so ausgeweitet, dass nach Angaben der Landesregierung rund die Hälfte der Kinder wieder betreut wird.