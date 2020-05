Einsteiger Berlin Mittwoch, 20.05.2020 | 09:13 Uhr

Einerseits braucht es Lehrkräfte, deshalb werden die Quereinsteiger in 2 Jahren an einem Tag pro Woche geschult. Das sind wieviel % eines Lehramtsstudiums plus Ref.? In den Schulen arbeiten sie z.T. engagiert bei allen Aufgaben nur die Kernkompetenz Unterricht können sie nicht, weil sie das eben nicht gelernt haben. Sie sind auch keine Pädagogen wie Herr H. äußert, das muss man lernen, das wird man nicht durch den Bezug eines Lehrergehalts(gilt auch für manche ausgebildete L). Als Dozentin in der Quereinsteigerausbildung habe ich in den 2 Jahren viele Forderungen derjenigen erlebt, aber teilweise wenig Bereitschaft sich Anforderungen zu stellen. Wobei interessanterweise genau diejenigen z. T. unsinnige Anforderungen an Schülerinnen stellen, die Kinder bzw. Jugendliche sind.Da wird bewertet und diszipliniert ohne Nachdenken. Ich weiß, dass sie es nicht besser wissen können. Mir kommt es vor wie in der Klasse: Frau Xy hat gar nicht gesagt, dass eine Arbeit vor dem Zeugnis kommt.