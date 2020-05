Für den 27. Juni hat LGBTI*-Aktivist Nasser El-Ahmad eine Demonstration mit dem Titel "Berlin Pride: Save our Community, Save our Pride" angemeldet. Das verkündete er am Sonntag bei Facebook.

Laut dem Queer-Magazin "Siegessäule" soll es mit der Pride-Demo um 12 Uhr am 27. Juni losgehen am Kurfürstendamm - eine genaue Route werde noch bekanntgegeben. Angaben zu den Corona-bedingten Hygiene-Bestimmungen soll es erst in der Woche vor der Veranstaltung geben. In der "Siegessäule" heißt es, es gelte ein Mindestabstand von jeweils anderthalb Metern zwischen den Demonstrierenden. Außerdem werde empfohlen, einen Nasen- und Mundschutz zu tragen. Weder Trucks noch eine Abschlusskundgebung seien geplant.

Das Datum der Pride-Demo am 27. Juni lehnt sich an den Christopher-Street-Day an: Am 28. Juni 1969 kam es in New York nach einer Polizeirazzia in der Bar "Stonewall Inn" zum Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen – mit Straßenschlachten in der Christopher Street.

Der offizielle Christopher Street Day (CSD) in Berlin soll in diesem Jahr am 25. Juli in einer digitalen Version stattfinden - unter dem Motto "Don't hide your Pride!". In einem Livestream sollen einzelne Gruppen nacheinander mit kurzen Beiträgen auftreten, als würden sie am Publikum vorbeiziehen, heißt es von den Organisatoren. Auf eine Großveranstaltung auf der Straße wolle man verzichten, um keine Person abweisen zu müssen, durch deren Teilnahme die erlaubte Teilnehmerzahl überstiegen würde.