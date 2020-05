Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will im Falle der Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus ältere Menschen zuerst impfen.

Die Politikerin begründete am Freitag in der ARD ihre Forderung damit, dass ältere Menschen besonders gefährdet seien, an Covid-19 zu erkranken. Sie müssten daher besonders geschützt werden: "Wenn der Impfstoff dann kommt, wird er erst einmal nicht für alle sofort verfügbar sein." Als besonders Schutzbedürftige sollten darum ältere Menschen vorrangig geimpft werden, so Kalayci. Schon jetzt sollten sich Ältere gegen Erkrankungen wie Grippe oder Erreger wie Pneumokokken impfen lassen, um schwere Verläufe von Covid-19 aufgrund von Vorbelastungen durch diese Krankheiten zu vermeiden.