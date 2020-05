Inga Lichterfelde Donnerstag, 21.05.2020 | 21:29 Uhr

Diese Neuigkeiten hören sich zwar im ersten Moment positiv an, die Realität ist aber eine ganz andere. Mitteilungen an die Träger, wie die jeweils neue Stufe des Kitabetriebs stattfinden soll, kommen viel zu spät an. Der Rest ist eine Farce! Welchen Nutzen habe ich als arbeitende Frau, wenn ich mein Kind 4 Stunden nur in die Kita schicken kann? Mein Arbeitstag hat trotzdem 8 Stunden! Zum Thema Kindeswohl: die neuen Hygieneregeln lassen laut unserem Kitapersonal kaum Möglichkeit zur pädagogischen Arbeit, die Kinder vermissen weiterhin ihre Freunde, da diese aufgrund von klein gehaltenen unterschiedlichen Gruppen, nicht miteinander spielen dürfen.

Eltern keifen einander in Kita-WhatsApp-Grupoen an, ob XY überhaupt einen Anspruch hat.

Schon vor der Rückkehr der Vorschüler teilte unsere Kita mit, dass die Kapazität schon zu 90% ausgelastet ist. Welchen Nutzen haben diese Neuigkeiten, wenn die Realität in den Kitas einfach nicht umzusetzen ist?? Viel Schein und kaum umsetzbare Konzepte!