Berliner Berlin Freitag, 15.05.2020 | 10:27 Uhr

Ich kann es nicht mehr hören… Benachteiligte hier, Benachteiligte da…

Fakt ist, dass derzeit ALLE Kinder benachteiligt sind. Jede Schule macht was sie will, setzt die sogenannte „Öffnung“ um wie sie will. Die Politik stielt sich aus der Verantwortung, indem sie aus ihrer Sicht unbequeme Entscheidungen nicht trifft und lieber abwälzt oder aussitzt. Leidtragend sind die Eltern, Kinder und Lehrer an den Schulen.

Sinnvoll wäre es doch eher, Samstagsunterricht konsequent einzuführen u. im nächsten Jahr die Winterferien wegfallen und die Sommerferien später starten zu lassen, so dass die Kinder auch real in die Lage versetzt werden Schulstoff aufzuholen. Parallel dazu muss ein Ausbau des digitalen Unterrichts erfolgen, da nicht davon auszugehen ist, dass eine Rückkehr zum „normalen“ Schulbetrieb innerhalb der nächsten 6 Monate erfolgen wird.

Eltern hätten dadurch auch mal Planungssicherheit u. auch klare Ansagen.

Wir dürfen unsere jüngste (3.Klasse) in diesem Schuljahr sage und schreiben noch 2mal mit je 2 Stunden in die Schule schicken. Notbetreuung danach Fehlanzeige. Die Schule verweist uns an den Senat, der Senat an die Schule. Es ist ungeheuerlich. Glaubt dieser Senat, insbesondere die Schulsenatorin wirklich, dass sie im nächsten Jahr noch gewählt werden? Selbst die Stammwählerschaft dürfte sich verabschieden…. Gute Nacht Berlin, gute Nacht Zukunft…