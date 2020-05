dpa/Gateau Audio: rbb | 05.05.2020 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Gateau

Bekämpfung der Corona-Folgen - Senat will Millionenbeträge für Kulturbetriebe freigeben

05.05.20 | 10:11 Uhr

Neben der Gastronomie und der Hotellerie ist die Berliner Kulturszene besonders schnell vom Corona-Strudel erfasst worden. Am Dienstag will der Berliner Senat für sie Hilfen bereitmachen - in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Der Berliner Senat will am Dienstag ein Hilfsprogramm für Kultureinrichtungen in der Corona-Krise beschließen. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte bereits vor vier Wochen angekündigt, dass im Zuge des Programms 30 Millionen Euro zumeist in Form von Zuschüssen fließen sollen. Inzwischen sind die Details ausgearbeitet. Lederer kündigte am Sonntag in der Abendschau des rbb an, dass Kulturbetriebe mit mindestens zehn Mitarbeitenden bis Ende Mai Zuschüsse bekommen sollen. Der Kultur sei allein mit Solidarität nicht geholfen, sagte Berlins Kultursenator. Darum habe der Senat schon vor drei Wochen beschlossen, ein Programm für Kulturschaffende aufzusetzen. Das sei jetzt weitgehend erarbeitet, so Lederer.

Weiteres Thema ist der Mundschutz

Übernächste Woche sollen die ersten Anträge gestellt werden können. Das 30-Millionen-Euro-Programm ist bestimmt für Kulturbetriebe, die bisher durch die Roste der Hilfsmaßnahmen gefallen sind. Man könne dann eine Woche lang Anträge stellen, so Lederer. Der Linken-Politiker hofft, dass das Geld für drei Monate dann bis Ende Mai ausgezahlt wird. Bei dem Geld gehe es nicht um Kredite, sondern um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssten. Thema im Senat könnte am Dienstag auch eine Maskenpflicht für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen sein. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte eine solche Verordnung in der Vorwoche angekündigt.

Senat trifft sich auch am Mittwoch

Die Sitzung des Senats findet einen Tag vor der nächsten Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs statt. Dabei soll es am Mittwoch vor allem um weitere Lockerungen etwa in der Gastronomie und Hotellerie gehen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte zuletzt mehrfach angekündigt, zumindest der Gastronomie noch im Mai zu Öffnungen verhelfen zu wollen.



Nach der Schalte trifft sich der Berliner Senat zu einer Sondersitzung, bei der Öffnungsperspektiven für die Gastronomie großen Raum einnehmen dürften. Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten Mitte Mai eine Öffnung zu ermöglichen. Niedersachsen will zudem Hotels ab 25. Mai unter Auflagen einen Neustart nach wochenlanger Schließung erlauben. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) kritisierte diesen Alleingang.



Noch früher will Mecklenburg-Vorpommern in diesen Bereichen zu etwas Normalität zurückkehren: Restaurants und Gaststätten dürfen dort bereits von Samstag (9. Mai) an wieder öffnen. Das teilten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montagabend in Schwerin mit. Bereits am 18. Mai sollen dann Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen wieder einheimische Gäste beherbergen können. Pünktlich zu den Pfingstferien sollen auch auswärtige deutsche Touristen voraussichtlich vom 25. Mai an wieder in Mecklenburg-Vorpommern übernachten dürfen. Laut Glawe sollen 60 Prozent der Bettenkapazitäten freigegeben werden.



