Mehr als 1.000 Menschen versammeln sich in Kreuzberg

1. Mai in Berlin

Mehrere kleinere Demonstrationen sind am 1. Mai in Berlin tagsüber weitgehend friedlich verlaufen. Für den Abend riefen linke Aktivisten allerdings noch zu Aktionen in Kreuzberg auf - nach ersten Schätzungen kamen mehr als 1.000 Menschen.