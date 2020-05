Bild: dpa/B. Jutrczenka

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Stationierung von US-Atomwaffen in Ramstein protestieren u.a. mit einem Schild "Für Grundrechte und Friede - gegen Täuschung und Kriege" am Brandenburger Tor. Nach wochenlanger Corona-Einschränkung gibt es bei Demonstrationen in Berlin ab diesem Wochenende keine begrenzte Teilnehmerzahl mehr.