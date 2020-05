Brandenburg stellt Regierungsvorhaben in Frage

Angesicht des drohenden Lochs im Brandenburger Haushalt wegen verminderter Steuereinnahmen wird die rot-schwarz-grüne Landesregierung alle Vorhaben auf den Prüfstand stellen. Das kündigte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung an. Laut aktueller Steuerschätzung werden dem Land aufgrund der Corona-Krise bis 2024 mehr als 3 Milliarden Euro Einnahmen fehlen.

Allein in diesem Jahr kämen fast 1,15 Milliarden Euro weniger in die Landeskasse, sagte Lange. Die finanziellen Folgen würden die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008/09 übersteigen. Im Juni werde sich die Landesregierung auf einer Haushaltsklausur damit beschäftigen, welche Vorhaben auf den Prüfstand gestellt werden können, kündigte die Ministerin an.