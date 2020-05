David Weber MOL Mittwoch, 27.05.2020 | 14:22 Uhr

Der Staat, hier in Person von Hr.Hesse, legt fest was für jeden "gewichtige" Gründe für private Feiern sind. Da alles in Deutschland auch rechtlich geregelt wird, wäre es interessant zu wissen auf welcher Basis er zu diesen Festlegungen kommt. Auf Hochzeitsfeiern sind Umarmungen verboten und jeder sollte seinen individuellen Salzstreuer haben . Und noch dazu ein Hexeneinmaleins: 10 Personen unabhängig vom Haushalt oder 2 Haushalte unabhängig von der Anzahl der Personen. Da werden sich die Clans aber freuen. Und die Eignung der Wohnung für Familienfeiern hängt nicht etwa von der Größe derselben ab sondern von der Anzahl der Räume. So langsam nimmt es kuriose Züge an, wer soll das denn alles kontrollieren?